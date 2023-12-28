В росії у 2023 році мінюст визнав "небажаними" ще 50 організацій

У 2023 році мін'юст рф визнав 50 нових організацій "небажаними", що удвічі перевищує показник 2022 року, коли до реєстру внесли 23 організації.

Про це повідомляє верстка, передає Укрінформ.

Загалом у списку зараз 122 організації (без урахування філій). Третина з них - 40 некомерційних організацій (НКО) - займаються політичною діяльністю та підтримкою демократичних інститутів, ще 24 - культурною та просвітницькою діяльністю, а 19 є релігійними організаціями.

Четверте за чисельністю місце в реєстрі посідають ЗМІ та пов'язані з журналістською діяльністю структури, таких 14. Крім цього, небажаними визнали некомерційні організації, що займаються правозахисною та гуманітарною допомогою (7), проблемами екології (6), антивоєнними ініціативами (5), представництвом інтересів українців (3), боротьбою з корупцією (2), а також два професійні об'єднання.

У росії реєстр "небажаних організацій" існує з 2015 року. Перші п'ять років до нього щорічно додавали не більше чотирьох НКО, проте з 2020 року список почав значно зростати. Тоді до реєстру внесли 12 організацій, 2021 року - 18, 2022-го - 23.

Юридичним особам, яких в рф визнають "небажаними", забороняється вести роботу на території росії, а громадянам, які беруть участь у їхній діяльності або фінансують, загрожує кримінальна відповідальність.