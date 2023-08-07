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Боррель наголосив на підтримці білоруських демократичних сил

09.08.2023 / 14:21
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на підтримці білоруських демократичних сил перед третьою річницею сфальшованих президентських виборів у білорусі.

Заяву Борреля опублікували на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат ЄС нагадав, що режим самопроголошеного президента александра лукашенка з надзвичайною жорстокістю придушив протести в серпні 2020 року після оголошення його перемоги на виборах.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією з правами людини в білорусі. Наразі близько 1500 політичних в'язнів перебувають в ув'язненні в жахливих умовах, зазнають жорстокого поводження й тортур, не мають доступу до базових медичних послуг", – зазначає Боррель.

Також він підкреслив, що режим лукашенка став загрозою для регіональної та міжнародної безпеки, згадавши примусову посадку цивільного літака у травні 2021 року, спричинення міграційної кризи на кордонах ЄС і підтримку росії у війні проти України.

Боррель закликав владу білорусі до "справжнього та інклюзивного діалогу з усіма елементами суспільства, що призведе до вільних і чесних виборів", та нагадав про обіцянку ЄС допомогти країні після демократичного транзиту.

"ЄС буде підтримувати білорусів стільки, скільки знадобиться на їхньому шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни, яка є частиною мирної Європи", – підсумував посадовець.

Боррель
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