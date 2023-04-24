Данілов: Зброя - єдиний зрозумілий для росії аргумент спілкування

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, що звучать останнім часом ініціативи мирного врегулювання - не що інше, як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї", - написав глава РНБО у Twitter.

Він наголосив, що зброя - "найкращий посередник і єдиний зрозумілий для росії аргумент спілкування".