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Данілов: Зброя - єдиний зрозумілий для росії аргумент спілкування

24.04.2023 / 16:27
Україну не потрібно намагатися посадити за стіл переговорів із рф, а краще надати необхідну зброю для боротьби.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, що звучать останнім часом ініціативи мирного врегулювання - не що інше, як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї", - написав глава РНБО у Twitter.

Він наголосив, що зброя - "найкращий посередник і єдиний зрозумілий для росії аргумент спілкування".

РНБО, Данілов
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