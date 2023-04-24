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Гуменюк: Майбутній курортний сезон в Криму оголошено "сезоном бавовни"

24.04.2023 / 17:28
Росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

А наступний курортний сезон на півострові буде оголошено "сезоном бавовни". Про це в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Gazeta.ua.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", – сказала вона.

Гуменюк нагадала, що на окупованих територіях майбутній сезон вже оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", – сказала вона.

Гуменюк
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