Гуменюк: Майбутній курортний сезон в Криму оголошено "сезоном бавовни"

А наступний курортний сезон на півострові буде оголошено "сезоном бавовни". Про це в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Gazeta.ua.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", – сказала вона.

Гуменюк нагадала, що на окупованих територіях майбутній сезон вже оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", – сказала вона.