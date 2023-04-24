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Гуменюк: окупанти отримали чергову партію "шахедів"

24.04.2023 / 18:30
російські окупанти отримали чергову партію безпілотників-"шахедів" і наразі намагаються виявити системи нашої ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - сказала Гуменюк.

Гуменюк
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