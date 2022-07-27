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У мережі з'явилося відео руйнувань Святогірської лаври

27.07.2022 / 12:05
У мережі з'явилося відео руйнувань Святогірської лаври
Источник: Центр інформації УПЦ
Намісник показав руйнування та поділився тим, що кілька сімей «вчасно пішли» до обстрілів

З'явилося відео пошкоджених будівель Свято-Успенської Святогірської лаври.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, відео розмістив єпископ Віктор (Коцаба) у своєму Телеграмі.

За кадром можна почути голос намісника Святогірської лаври митрополита Арсенія.

Намісник показав руйнування та поділився тим, що кілька сімей «вчасно пішли» до обстрілів. Ікони, зазначив митрополит, «залишилися всі цілі».

«Радісне, що владика бадьоро говорить, але дуже сумно на серці від побачених руйнувань чернечої обителі», – прокоментував владика Віктор (Коцаба).

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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