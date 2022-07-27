До Харкова за підтримки УПЦ передали 10 автомобілів швидкої допомоги

У Харкові Українська Православна Церква передала медикам міста десять машин швидкої допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, автомобілі були закуплені в ЄС Фондом Вадима Новинського і передаються до регіонів, де йдуть бойові дії та особливо важливий транспорт для евакуації поранених.

Окрім Харкова, автомобілі для медиків доставили у Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Сумську область та інші міста України. Також машини надійшли до Центру порятунку життя та до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад.

«Це один із найбільших гуманітарних проектів із забезпечення України медичним транспортом після 24 лютого. Ми його реалізуємо спільно з Українською Православною Церквою», – наголосив директор фонду Дмитро Сергєєв.

Мер міста Ігор Терехов назвав передачу 10 машин до Харкова знаковою подією для харків'ян. «Завдяки Церкві завдяки зусиллям меценатів ми отримуємо ці машини швидкої допомоги, які працюватимуть, рятуючи життя не лише харків'ян, а людей з усієї України», - зазначив мер.

Мета Фонду – доставити в Україну не менше 100 автомобілів, і на даний момент до країни завезено вже 81 автомобіль.