Проти чиновників, які підтримали незаконні захоплення храмів УПЦ, порушують кримінальні справи

Проти чиновників, які підтримали рейдерські захоплення храмів Української Православної Церкви, ініційовано кримінальні справи.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук правозахисниці Вікторії Кохановської, на Олександра Зарубіна, голову Боярської міськради, заведено та направлено до суду кримінальну справу за статтею 364 КК України «Зловживання владою чи службовим становищем». Правозахисниця також додала, що щодо чиновника проводяться перевірки для отримання додаткових доказів. Зарубін пообіцяв своєю владою перевести до ПЦУ усі храми УПЦ у Боярці.

Щодо Валентини Базилюк, старости Олешинського округу та члена ВО «Свобода», до прокуратури направлено звернення про залучення за ненадання відомостей на запити. Базилюк брала активну участь у захопленні храму УПЦ у селі Черепівка Хмельницького району Хмельницької області та в інших силових акціях ПЦУ.

Юристка заявила, що готуються матеріали для судового розгляду щодо голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія – активного учасника захоплень храмів УПЦ в області.

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи України порушили кримінальне провадження щодо представників ПЦУ, які розпалювали міжконфесійну ворожнечу та організували захоплення храму УПЦ Різдва Богородиці у селі Стадники на Рівненщині.