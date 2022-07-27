Войти | Зарегистрироваться
23:08

среда,
27 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Проти чиновників, які підтримали незаконні захоплення храмів УПЦ, порушують кримінальні справи

27.07.2022 / 12:40
Проти чиновників, які підтримали незаконні захоплення храмів УПЦ, порушують кримінальні справи
Источник: Центр інформації УПЦ
Юристка заявила, що готуються матеріали для судового розгляду щодо голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія – активного учасника захоплень храмів УПЦ в області

Проти чиновників, які підтримали рейдерські захоплення храмів Української Православної Церкви, ініційовано кримінальні справи.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук правозахисниці Вікторії Кохановської, на Олександра Зарубіна, голову Боярської міськради, заведено та направлено до суду кримінальну справу за статтею 364 КК України «Зловживання владою чи службовим становищем». Правозахисниця також додала, що щодо чиновника проводяться перевірки для отримання додаткових доказів. Зарубін пообіцяв своєю владою перевести до ПЦУ усі храми УПЦ у Боярці.

Щодо Валентини Базилюк, старости Олешинського округу та члена ВО «Свобода», до прокуратури направлено звернення про залучення за ненадання відомостей на запити. Базилюк брала активну участь у захопленні храму УПЦ у селі Черепівка Хмельницького району Хмельницької області та в інших силових акціях ПЦУ.

Юристка заявила, що готуються матеріали для судового розгляду щодо голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія – активного учасника захоплень храмів УПЦ в області.

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи України порушили кримінальне провадження щодо представників ПЦУ, які розпалювали міжконфесійну ворожнечу та організували захоплення храму УПЦ Різдва Богородиці у селі Стадники на Рівненщині.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июля
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.