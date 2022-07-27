Священник УПЦ розповів, скільки небесних покровителів може мати людина

Ангел Хранитель, якого Церква просить послати у таїнстві Хрещення, у людини тільки один, при цьому небесних покровителів може бути декілька.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Митрофан (Божко).

«Є День народження – той день, коли людина народилася, і окремо святкується день Ангела – день небесного покровителя. День Ангела правильно називати днем тезоіменитства. «Тезо» - тобто «теж» ім'я святого, яке носимо», - пояснив отець Митрофан.

Священник навів приклад: якщо людина носить ім'я Олексій, і вона названа на честь преподобного Олексія, чоловіка Божого, тоді її днем тезоіменитства є 30 березня – день Олексія, чоловіка Божого.

«Ангел Хранитель - це ангел, це не свята людина, яка жила в цьому світі, яка догодила Богу і на честь якої була названа людина», - сказав викладач КДАіС.

Ангел Хранитель - це особливий Божий служитель, який дається людині при хрещенні, підкреслив ієромонах Митрофан.

«Ангел Хранитель у людини один. Але небесних покровителів може бути кілька. Наприклад, коли при хрещенні людина отримує ім'я одного святого, а потім, коли вона приймає чернечий постриг, отримує нове ім'я, наприклад, на честь преподобного Феодосія Печерського. Тоді з'являється новий небесний покровитель. Це не означає, що старий небесний покровитель кудись подівся або зрікся. Насправді людина може вшановувати обох святих. Але Ангел Хранитель, який дається людині під час хрещення, у нього залишається лише один», - пояснив священник.

Він зазначив, що є особливі молитви у молитовному правилі та богослужінні, які окремо адресуються святим, а також є окремі молитви, які адресуються Ангелу Хранителю.

«Ці особливі молитви вставлені у молитовне правило вранці та ввечері, коли ми дякуємо Ангелу Хранителю за те, що він зберігає нас неушкодженими протягом дня або минулої ночі і просимо його допомоги на наступний день, - підсумував викладач КДАіС.