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Грузинська Церква відкрила Центр допомоги українським біженцям

27.07.2022 / 14:35
Грузинська Церква відкрила Центр допомоги українським біженцям
Источник: Центр інформації УПЦ
У Центрі будь-який бажаючий може допомогти українцям, які втекли від війни – передати продукти харчування, ліки, одяг та інші необхідні предмети

У Грузії Православна Церква відкрила на території Троїцького храму Інформаційно-гуманітарний центр допомоги українським біженцям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на patriarchate.ge, сортуванням та розподілом гуманітарної допомоги займаються волонтери з благодійної організації «Давітіани» та організації «Наша Україна».

У Центрі будь-який бажаючий може допомогти українцям, які втекли від війни – передати продукти харчування, ліки, одяг та інші необхідні предмети.

За фінансової підтримки IOCC (Міжнародної православної християнської організації) волонтери придбали 1000 ваучерів вартістю 100 ларі, на які можна придбати продукти у супермаркеті. Ваучери видають особливо вразливим представникам українських біженців – вагітним жінкам, одиноким матерям, сім'ям з малолітніми дітьми, інвалідам та людям віком понад 60 років.

Як повідомлялося раніше, Румунська Православна Церква пожертвувала 7,6 млн євро для підтримки українських біженців та подолання гуманітарної кризи, спричиненої війною в Україні.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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