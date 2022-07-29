Грузинська Церква відкрила Центр допомоги українським біженцям

У Грузії Православна Церква відкрила на території Троїцького храму Інформаційно-гуманітарний центр допомоги українським біженцям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на patriarchate.ge, сортуванням та розподілом гуманітарної допомоги займаються волонтери з благодійної організації «Давітіани» та організації «Наша Україна».

У Центрі будь-який бажаючий може допомогти українцям, які втекли від війни – передати продукти харчування, ліки, одяг та інші необхідні предмети.

За фінансової підтримки IOCC (Міжнародної православної християнської організації) волонтери придбали 1000 ваучерів вартістю 100 ларі, на які можна придбати продукти у супермаркеті. Ваучери видають особливо вразливим представникам українських біженців – вагітним жінкам, одиноким матерям, сім'ям з малолітніми дітьми, інвалідам та людям віком понад 60 років.

Як повідомлялося раніше, Румунська Православна Церква пожертвувала 7,6 млн євро для підтримки українських біженців та подолання гуманітарної кризи, спричиненої війною в Україні.