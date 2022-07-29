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Запорізькі священики УПЦ та віруючі здали кров для ЗСУ

27.07.2022 / 14:50
Запорізькі священики УПЦ та віруючі здали кров для ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Благодійний проект Запорізької єпархії Української Православної Церкви «Любов милосердствує» існує з 2011 року

У Запоріжжі священики та віруючі Української Православної Церкви здали кров у донорському центрі міської лікарні.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на пресслужбу єпархії, наразі у лікарні проходять лікування та реабілітацію військові та цивільні, які постраждали від воєнних дій.

«Ви не просто ділитеся частиною своєї крові. Ви ділитесь частиною своєї душі. Ви демонструєте цьому жорстокому світу, що любов та милосердя не зникли, незважаючи на те, що деякі центри донорства у Запоріжжі відмовилися від вас. При цьому ви не втратили найкращих своїх якостей. Недарма слово донор у перекладі латинського означає «жертва». Впевнений, що ваша сьогоднішня жертва не лише подарує комусь шанс на зцілення, а й врятує чиєсь життя», - наголосив митрополит Лука.

Благодійний проект Запорізької єпархії Української Православної Церкви «Любов милосердствує» існує з 2011 року. За цей час було зібрано мільйони гривень для придбання медичних препаратів та сучасного обладнання. А донори пожертвували понад 2000 літрів крові.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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