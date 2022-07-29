На Хмельниччині активісти ПЦУ захопили храм УПЦ та побили прихожанку

На Хмельниччині під час спроби захоплення храму Української Православної Церкви в селі Пирогівці активісти ПЦУ побили кількох парафіян храму святої Параскеви П'ятниці.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, парафіянці Іоанні Кравець довелося звернутися до травмпункту.

Представники влади разом із головою Хмельницької райради Олександром Чернієвичем та представники ПЦУ спочатку погрожували віруючим Української Православної Церкви, а потім вчинили бійку, намагаючись увірватися всередину. Вони відірвали ручку дверей і побили кількох парафіян храму.

За інформацією правозахисниці Вікторії Кохановської, поліцейські, які були присутні на місці, не діяли, а потім опечатали храм.

«Була поліція, слідчо-оперативна група та багато галасу. Спільними зусиллями люди зайшли до храму, але після консультацій з поліцією храм закрили та опечатали», – так описав інцидент співробітник Хмельницької міськради Володимир Пекарський на своїй сторінці у Фейсбуці. Парафіяни УПЦ мають намір відстоювати свої права у суді.