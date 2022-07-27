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У Харкові священники УПЦ передали гуманітарну допомогу нужденним та біженцям

26.07.2022 / 17:25
У Харкові священники УПЦ передали гуманітарну допомогу нужденним та біженцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Продукти передали місцевим мешканцям та переселенцям з Харкова, які перебралися до села на час війни

Жителям Харкова, які постраждали від війни, священники Української Православної Церкви передали гуманітарну допомогу.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Харківської єпархії, з благословення митрополита Онуфрія протоієрей Ростислав Сабельников та диякон Володимир Малиновський із Володимирського храму УПЦ роздали продукти мешканцям харківського району Салтівка.

Настоятель храму Казанської ікони Божої Матері протоієрей Михайло Богачов передав гумдопомогу нужденним, а ієрей Миколай Полянчиков із храму ікони Божої Матері «Відрада і Утішання» доставив продуктові набори до села Губарівка. Продукти передали місцевим мешканцям та переселенцям з Харкова, які перебралися до села на час війни.

Як повідомлялося раніше, у столиці 350 біженців та нужденних отримали продуктові набори у Центрі гуманітарної та соціальної допомоги УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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