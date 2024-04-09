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Сенаторка: Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох тижнів

09.04.2024 / 11:14
Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст.

Вона нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.

США, Ернст
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