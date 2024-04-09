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Молдова розраховує розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця червня 2024 року

09.04.2024 / 13:19
Молдова може розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу до кінця червня цього року.

Про це в інтерв'ю NewsMaker заявила посол Молдови при ЄС Данієла Морар, передає УНН.

Пані дипломат розповіла, що зараз влада зосереджена на виконання рекомендацій Єврокомісії, процедури скринінгу законодавства та підготовки до переговорів щодо вступу до ЄС.

За словами дипломата, влада розраховує розпочати переговори до кінця червня 2024 року.

Ми сподіваємося на підтримку держав-членів у цьому питанні», - зауважила Морар.

Оцінюючи шанси Молдови у процесі вступу до ЄС, пані дипломат зазначила, що Кишинів рухається швидше за країни Західних Балкан.

«Наприклад, процес скринігу в цих країнах тривав понад рік, майже два роки. У нашому випадку – з лютого до кінця травня, тому зараз пріоритет – добре підготуватися та визначити, де необхідно надати експертну допомогу та сприяння установам», – сказала Морар.

У виданні зауважили, що 3 березня 2022 року Молдова подала заявку на членство в ЄС. А вже 23 червня Молдова набула статусу кандидата в члени ЄС.

Через півтора року, 8 листопада 2023 року, Єврокомісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ Молдови та України до ЄС.

Молдова, Морар
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