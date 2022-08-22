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Предстоятель УПЦ закликав до обміну військовополоненими між РФ та Україною

21.08.2022 / 17:45
Предстоятель УПЦ закликав до обміну військовополоненими між РФ та Україною
Источник: Центр інформації УПЦ
Війна дає солдатам урок на все життя, і суть його в тому, щоб людина на війну більше не йшла

Предстоятель Української Православної Церкви звернувся до всіх, від кого це залежить, із закликом здійснити масштабний обмін полоненими між Україною та РФ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це Блаженніший Митрополит Онуфрій заявив у відео, розміщеному на Ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна.

«Звертаюся до тих, від кого це залежить – щоб здійснити обмін військовополоненими. Щоби відновилися сім'ї: матері отримали синів, дружини – чоловіків, діти – батьків. Це треба робити. Це якраз та місія гуманізму, яка має відбуватися у цей непростий час. Щоб люди не гинули у катівнях, а могли повернутися до нормального життя», – заявив Предстоятель УПЦ.

Блаженніший зазначив, що війна дає солдатам урок на все життя, і суть його в тому, щоб людина на війну більше не йшла.

«Війна - це не те, що Бог благословляє. Бог благословляє мир. А війна – те, що «благословляє» диявол. Тому треба слухати не диявола, а Бога. І жити у мирі. І я бажаю, щоб обмін між полоненими було здійснено і він був масштабним», – сказав Митрополит Онуфрій.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій
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