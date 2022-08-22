На Рівненщині невідомі розбили ікону та пошкодили храм УПЦ

На Рівненщині у селі Богдашів у ніч із 19 на 20 серпня невідомі пошкодили Хресто-Воздвиженський храм Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, вандали розбили камінням вікна каплиці та ікону Іверської Божої Матері, а також розмалювали центральні та бічні ворота храму буквою Z.

Представники правопорядку зафіксували деталі злочину та відкрили кримінальне провадження.

«На території Хресто-Воздвиженського храму знаходяться чотири каплиці на честь ікон Божої Матері, вони є архітектурною частиною огорожі. Каплиця на честь Іверської ікони знаходиться на південно-західній стороні храму», - розповіли у прес-службі єпархії.

Син настоятеля храму Павел Рудюк розповів, що над цією іконою невідомі два роки тому вже наругали – закидали брудом і побили вікна.