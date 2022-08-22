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Архієпископ УПЦ розповів, як війна змінює душу

21.08.2022 / 20:25
Архієпископ УПЦ розповів, як війна змінює душу
Источник: Центр інформації УПЦ
Найстрашніше у війні - це не лише смерть ні в чому не винних людей, а й розлюднення самої людини

Щоразу вбиваючи іншого - а особливо невинного чи дитину, - людина вбиває у собі Бога.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це архієпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Найстрашніше у війні — це не лише смерть ні в чому не винних людей і руйнація того, що створювалося копіткою працею величезної кількості людей, а й розлюднення самої людини», - сказав архієпископ Віктор.

Владика зазначив, що той, хто йде на свого брата, сусіда чи просто випадкову людину з однією думкою вбити, перестає бути людиною. «Не в тому сенсі, що вона без душі, що вона вже не образ Божий, а в тому, що вона в іншій (людині) не бачить ні душі, ні образу Божого», - пояснив він.

«Людина – творіння Бога. І вона залишається людиною рівно доти, доки намагається не втратити зв'язок зі своїм Творцем, який здійснюється, крім іншого, і через інших людей», - додав архієрей.

Архієпископ Віктор вважає, що кожного разу вбиваючи іншого – а особливо невинного чи дитину – людина вбиває в собі Бога. «Це дуже страшно. І нічого страшнішого від цього немає», - підсумував він.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, архієпикоп Віктор
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