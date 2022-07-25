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На Київщині при храмі УПЦ організували розвиваючі заняття для дітей по підготовці до школи

25.07.2022 / 12:20
На Київщині при храмі УПЦ організували розвиваючі заняття для дітей по підготовці до школи
Источник: Центр інформації УПЦ
Додаткова інформація за номером +38 073 014 07 84

У Вишневому на Київщині у недільній школі при храмі Божої Матері на честь ікони «Віднайдення загиблих» відкрили набір на курс «Підготовка до школи».

Під час навчання з дітьми працюватимуть досвідчені викладачі та священники храму, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«У курс входить: розвиток мовлення, читання, письма; логіко-математичний розвиток; малювання, ліплення, аплікація, конструювання; вивчення англійської мови», - поділилися у недільній школі.

Крім того, діти зможуть долучитися до вивчення Закону Божого, познайомитися з православними святами, прийняти участь у богослужбовому житті парафії.

На території храму є укриття, у яке діти переміщатимуться під час повітряних тривог. Заняття проходитимуть 3 рази на тиждень, по 3-4 уроки по 25 хвл з рухливими перервами під наглядом викладача.

Групи дітей до 10 учнів.

Додаткова інформація за номером +38 073 014 07 84.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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