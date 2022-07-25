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На Волині прихильники ПЦУ захопили храм УПЦ та виселяють настоятеля із церковного будинку

25.07.2022 / 13:25
На Волині прихильники ПЦУ захопили храм УПЦ та виселяють настоятеля із церковного будинку
Источник: Центр інформації УПЦ
Релігійна громада Української Православної Церкви у Кременці прийняла рішення проводити богослужіння у церковному домі

У Кременці на Волині прихильники ПЦУ вимагають у священника УПЦ залишити церковний будинок, який він добудував сам і в якому молиться релігійна громада після захоплення храму.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, протоієрей Василій Дендак служить у Миколаївському храмі вже понад 30 років, з моменту його освячення. Церковний будинок, в якому живе настоятель, він добудовував власним коштом.

«Храм вони забрали місяць тому. Місцева влада провела збори, на яких були і віруючі, і невіруючі, і п’ятдесятники, набрали з них більшість голосів для переходу в ПЦУ», – розповів настоятель храму протоієрей Василій Дендак.

У День Святого Духа до будинку священника підійшли місцеві прихильники ПЦУ та поліція, відібрали ключі від храму, керуючись словами «так хоче більшість». Тоді релігійна громада Української Православної Церкви у Кременці прийняла рішення проводити богослужіння у церковному домі.

Коли представники місцевого самоврядування та активісти знову прийшли з поліцією, щоб вимагати від священника залишити будинок, вони привезли витяг з державного реєстру.

«Не розумію, яким чином у них з’явився документ із тим самим реєстраційним номером, який стоїть на документах нашої громади УПЦ, усі ті самі слова, тільки замість Української Православної Церкви стоїть ПЦУ», – розповів настоятель храму.

Священник впевнений, що дії прихильників ПЦУ та надані документи є незаконними, тому він і парафія мають намір звернутися до суду, щоб захистити свої права.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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