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На Рівненщині духовне училище УПЦ приймає на навчання майбутніх регентів

25.07.2022 / 13:40
На Рівненщині духовне училище УПЦ приймає на навчання майбутніх регентів
Источник: Центр інформації УПЦ
Студентам надається проживання і харчування на базі Свято-Троїцького Корецького жіночого монастиря

Регентсько-катехізаторське училище при Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі оголошує набір студентів на 2022-2023 навчальний рік.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії, в училище приймають осіб жіночої статі із середньою освітою.

Термін навчання – три роки. Форма навчання – денний стаціонар.

Студентам надається проживання і харчування на базі Свято-Троїцького Корецького жіночого монастиря.

Абітурієнти мають грамотно читати церковнослов'янською мовою, мати музичні здібності.

Вступний іспит складається з двох частин: музичної і богословської.

Дата та час вступних іспитів повідомляється під час подання документів.

Контактний телефон: (03651) 2-18-04; (097) 15-99-581 – монахиня Єлизавета.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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