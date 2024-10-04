Мудра: Україна вкотре підтвердила свою належність до цивілізованих демократичних держав

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на її сторінку у Фейсбуці.

“Верховна Рада прийняла важливий президентський законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського Статуту. Цей законопроєкт був необхідним для того, щоб набув чинності ратифікаційний закон, прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом України 24 серпня. Фактично, це завершення довгої дороги роботи над цим проєктом, і далі залишається лише імплементація”, - написала вона.

Вона наголосила, що “сьогодні Україна вкотре підтвердила свою належність до цивілізованих демократичних держав. Саме цим ми відрізняємось від росії, яка веде геноцидальну агресію на знищення України і світового порядку, заснованого на правилах міжнародного права. І саме тому росія вимагала щоб ми не ратифіковували Римський статут - росіяни знають, що покарання за їхні злочини неодмінно настане. Але ми не зупиняємось на цьому - це тільки початок масштабної реформи кримінального законодавства щодо міжнародних злочинів”.

Мудра також закликала партнерів і українську спільноту об'єднатись для швидкої та ефективної роботи.

“Разом з тим, дякую всім тим, хто допомагав на цьому непростому шляху та зробив це можливим”, - написала вона.