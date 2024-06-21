Spiegel: Пісторіус планує велике замовлення для модернізації збройних сил Німеччини

Про це йдеться у публікації журналу Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з конфіденційним поданням до бюджетного комітету Бундестагу, яке опинилось у розпорядженні редакції, вартість замовлення складатиме 2,93 мільярда євро.

Очікується, що танки мають бути поставлені німецькій армії до 2030 року.

Замовлення буде використано для оснащення як німецької бойової бригади в Литві, так і бронетанкових сил армії в Німеччині.

Своєю чергою Міністерство фінансів підкреслює, що витрати на танки не покриваються ні 100-мільярдним спеціальним фондом, ні щорічними бюджетами, раніше передбаченими Міністерством оборони на роки, починаючи з 2025 року і надалі.

Замість цього має бути виданий так званий дозвіл на зобов'язання. Це означає, що федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть оплачені і що замовлення може бути реалізоване.

Минулого тижня сім політиків парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить канцлер Олаф Шольц, закликали міністра фінансів Крістіана Лінднера та міністра оборони Бориса Пісторіуса якнайшвидше закупити 123 бойові танки Leopard 2A8 для німецької армії.