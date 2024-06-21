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У США прокоментували візит путіна у Північну Корею

22.06.2024 / 10:10
Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс прокоментували візит путіна до лідера КНДР Кім Чен Ина в Пхеньян, де вони підписали договір про стратегічне партнерство двох країн.

"Я сказав би кілька речей. По-перше, хто б міг подумати, що російському президенту доведеться їхати в іншу країну випрошувати, щоб забезпечити собі необхідний військовий потенціал? Якщо подивитися на десятиліття риторики московських лідерів, то я не можу пригадати випадку, коли російський лідер визнав би, що йому потрібна допомога від когось із будь-якого приводу", - сказав Басс на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері.

За словами Басса, це знак того, наскільки путін і російське оборонне відомство були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України.

Також він відзначив роль у цьому "сильної та рішучої коаліції країн, які підтримують народ цієї країни у захисті своєї землі, у захисті своїх свобод, у захисті своєї здатності обирати своє власне майбутнє".

Як повідомлялося, у березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про швидку відставку свого заступника з політичних питань Вікторії Нуланд.

Він зазначив, що разом з президентом США Джо Байденом вони попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов'язки заступника держсекретаря з політичних питань.

Басс працює в Держдепі протягом багатьох років. Зокрема, він обіймав посади посла США в Грузії у 2009-2012 роках, у Туреччині у 2014-2017 роках і в Афганістані у 2017-2020 роках.

Басс
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