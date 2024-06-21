У МО Британії пояснили, чому росія почала завдавати ударів по українських аеродромах

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом червня 2024 року російські ВПС продовжували чинити тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по більш глибоко розташованій інфраструктурі та військовим об'єктам.

Однак у період з 12 по 18 червня російська дальня авіація перемикнула фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські авіабази, що майже напевно викликано успіхами української ППО, але також, ймовірно, наголошує на занепокоєнні росії з приводу майбутнього застосування винищувачів F-16, кажуть у британській розвідці.