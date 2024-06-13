ЦНС: росія плануює залучати до війни в Україні підозрюваних і обвинувачених у злочинах

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Керівництво слідчого комітету рф та міністерство терору розпочало реалізацію ще однієї схеми наповнення рядів зріділої армії кремля. Йдеться про те, що тепер змушуватимуть до підписання контракту із міністерством нападу обвинувачених і підозрюваних. Обіцяють, що в обмін на припинення кримінальної справи реабілітуючими підставами. Поліцаї також "пропонуватимуть" вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом. При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така схема вже працює у всіх регіонах рф і на тимчасово окупованих територіях України. При цьому саме українці стають першими жертвами такого нововведення.

"Оскільки зеки на росії вже закінчуються, тепер у справу пішли підозрювані. Так би мовити без суду приречені на утилізацію в Україні", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо, росія продовжує тактику "м'ясних" штурмів, роблячи ставку у війні на кількість солдатів. Ув'язнені, яких міністерство оборони рф відправляє на передову, гинуть через два місяці. Самі окупанти анонімно зізнаються, що "зеків" не шкодують на фронті. Йдеться про так звані штурмові групи шторм-z.

Повідомлялося також, що наприкінці травня в росії випустили із в’язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.