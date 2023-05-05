Войти | Зарегистрироваться
02:38

суббота,
06 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Кабмін: Укроборонпром своє вже відпрацював

05.05.2023 / 11:13
Державний концерн "Укроборонпром" перетворять на акціонерне товариство, яке буде повністю належати державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську оборонну промисловість" та постанову Кабміну.

Так, сьогодні було оприлюднено постанову Кабміну "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", що є одним з ключових кроків до реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу України.

Таким чином, "Укроборонпром" буде перетворено з державного концерну на акціонерне товариство, яке повністю належатиме державі та будуватиме діяльність згідно з сучасними стандартами корпоративного управління.

Зазначається, що на місці концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що буде централізовано керувати провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіаремонту, морських та радарних систем, високоточного озброєння та боєприпасів.

Наголошується, що ця реформа відкриває шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни проти Росії.

Виконуючим обов'язки гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" до обрання Наглядової ради визначено Юрія Гусєва.

Укроборонпром
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.