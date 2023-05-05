Гуменюк: росія може почати застосовувати стратегічний запас ракет через відчай

За її словами, наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються два російських надводних ракетоносії. Загроза ракетного удару й надалі залишається високою.

"16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто чіпати", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти вночі здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу "Шахед", а також і ракет, ймовірно балістичного типу. Усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Водночас наголошувалося, що інформація уточнюється.