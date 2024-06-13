Заворотько: Норми МГП залишаються запорукою людяності для комбатантів під час бойових дій

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку висловила заступниця начальника відділу міжнародного права Міністерства оборони України Інна Заворотько під час панельної дискусії щодо дії Женевських конвенцій в Україні у межах другої Літньої школи з міжнародного гуманітарного права (МГП) від Українського Червоного Хреста для державних службовців.

«Тяжко після ненависті, яку ти відчуваєш до ворога, перейти до діалогу з ним. Але ми розуміємо, що рано чи пізно все завершиться. І закладення базових наративів, які ми можемо робити сьогодні, під час активної фази збройного конфлікту, - абсолютно невиправданого та несправедливого - це те, що в майбутньому, після перемоги України, може бути використане для побудови механізму співіснування з державами-сусідами. На мою думку, норми міжнародного гуманітарного права є одним із таких наративів», - сказала вона.

Заворотько зауважила, що норми МГП залишаються запорукою людяності для комбатантів під час бойових дій. За її словами, будь-який тренінг для українських військових починається з відповіді на питання, чому необхідно їх дотримуватися.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич додав, що дотримання МГП дає санкцію на захист держави.

«Ми маємо розуміти, що дотримання МГП - це не слабкість, воно дозволяє захищати свою країну під час міжнародного збройного конфлікту, ліквідувати ворога. МГП - це про людяність під час війни: ніхто не забороняє тобі викорінювати зло, яке прийшло на твою землю, але є певні правила, яких потрібно дотримується», - сказав він.

Заступниця представницького директора Center for Civilians in Conflict в Україні Катерина Галенко зауважила, що із 2014 року Україна виконує всі свої зобов'язання в рамках МГП. Вона підкреслила, що діалог із Росією може налагодитися тільки у випадку, коли її як країну-агресорку притягнуть до відповідальності.

Зі свого боку членкиня Міжвідомчої Комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні Оксана Сенаторова акцентувала, що норми МГП охоплюють великий спектр питань, зокрема, допомагають конкретизувати осіб, які мають понести кримінальну відповідальність після завершення конфлікту.

«МГП – не лише про повагу до ворогів. Йдеться і про відновлення, і про репатріацію військовополонених, про деокупацію територій, а також про питання колабораціонізму. Ми чітко розуміємо, що цивільні особи, які беруть участь у бойових діях на боці ворога, якщо їх затримали, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, вони не мають привілеїв комбатанта. Водночас особи, які є цивільними та не брали участь у бойових діях, не повинні притягатися до відповідальності», - зазначила вона.

Друга Літня школа з міжнародного гуманітарного права від Українського Червоного Хреста для державних службовців присвячена 75-й річниці прийняття Женевських конвенцій. Під час заходу міжнародні та українські експерти, представники уряду та неурядових організацій шукатимуть відповіді на питання про актуальність Женевських конвенцій, їхнє впровадження в Україні, чи є дотримання норм конвенцій шляхом до миру.