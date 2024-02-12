Войти | Зарегистрироваться
07:12

вторник,
13 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

МЗС Франції: Перемога Трампа на виборах ще не означає, що він реалізує свої погрози у бік НАТО

12.02.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вважає, що у разі перемоги на майбутніх виборах у США Дональда Трампа це не означає, що він обов’язково реалізує свої погрози зменшити залученість США у НАТО чи зовсім вийти з Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ouest-France.

Сежурне спитали в інтерв’ю, як він оцінює ризики, що Трамп у разі перемоги втілить свої погрози щодо ролі США у НАТО, і чи готові європейські союзники до такого сценарію.

"Не потрібно стверджувати, що якщо республіканці переможуть, то їх вже ніяк не переконати… Але правда, що потрібно готуватися до всіх сценаріїв. І наші аргументи будуть звучати більш переконливо, якщо ми будемо говорити з позиції рівного, щоби нас поважали. Потрібно, щоб ми були більш сильними з військової точки зору. І я думаю, що переконати можна завжди", – сказав міністр.

Його перепитали, чи він дотримується такої ж думки щодо самого Дональда Трампа.

"Це буде наша відповідальність – відповісти цей виклик. Якщо Європа вважає, що це екзистенційне питання, то потрібно вкласти багато політичного капіталу у те, щоб переконати", – зазначив Стефан Сежурне.

Трамп, Франція
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 февраля
11 февраля
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.