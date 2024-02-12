МЗС Франції: Перемога Трампа на виборах ще не означає, що він реалізує свої погрози у бік НАТО

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ouest-France.

Сежурне спитали в інтерв’ю, як він оцінює ризики, що Трамп у разі перемоги втілить свої погрози щодо ролі США у НАТО, і чи готові європейські союзники до такого сценарію.

"Не потрібно стверджувати, що якщо республіканці переможуть, то їх вже ніяк не переконати… Але правда, що потрібно готуватися до всіх сценаріїв. І наші аргументи будуть звучати більш переконливо, якщо ми будемо говорити з позиції рівного, щоби нас поважали. Потрібно, щоб ми були більш сильними з військової точки зору. І я думаю, що переконати можна завжди", – сказав міністр.

Його перепитали, чи він дотримується такої ж думки щодо самого Дональда Трампа.

"Це буде наша відповідальність – відповісти цей виклик. Якщо Європа вважає, що це екзистенційне питання, то потрібно вкласти багато політичного капіталу у те, щоб переконати", – зазначив Стефан Сежурне.