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14:21
Чехія збирається і надалі не видавати візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам
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12:16
ЦПД: За організацією протестів на кордоні України та Польщі стоїть власник логістичної компанії
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10:12
Шольц: ФРН та Республіка Польща є одними з тих країн, які підтримують Україну
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14:21
МЗС Франції: Перемога Трампа на виборах ще не означає, що він реалізує свої погрози у бік НАТО
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13:19
МО Британії: Війна проти України сприяє нестачі медичних працівників по всій росії
- 14:21
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18:30
Австрія планує розірвати контракти на імпорт газу з росії
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16:25
НБУ: У січні 2024 року споживча інфляція в Україні трохи сповільнилася
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15:23
Bloomberg: ЄС може ввести санкції проти китайських компаній, які допомогають росії
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09:10
Зеленський: Кожен виробник систем РЕБ заслуговує на повне державне сприяння
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Зеленський провів нараду щодо виробництва в Україні зброї та боєприпасів
- 18:30
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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10:12
Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів
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18:30
російські війська користуються американськими системами супутникового зв’язку Starlink
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16:04
В мире автомобилей: какие бывают аксессуары?
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13:15
Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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13:19
Країни ЄС домовились про створення кіберщита
- 10:12
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