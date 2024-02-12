Шольц: ФРН та Республіка Польща є одними з тих країн, які підтримують Україну

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Співпраця Німеччини, Франції та Польщі є доброю для Європи...Тому ми винесемо з цього формату все, що можемо. Ведеться дискусія щодо того, які зобов'язання ми можемо взяти разом, щоби мобілізувати необхідну підтримку України", - заявив Шольц.

Глава німецького уряду також підкреслив, що ФРН та Республіка Польща є одними з тих країн, які підтримують Україну найбільше – політично, фінансово та військовими засобами. "І в майбутньому ми хочемо співпрацювати ще тісніше, а саме з огляду на відбудову та необхідні реформи в Україні", - сказав він.

З огляду на загрозу, яку становить війна Росії проти України та російський імперіалізм, канцлер наголосив на важливості спільних зусиль для забезпечення безпеки на просторі НАТО.

Водночас він назвав безвідповідальною та небезпечною будь-яку релятивізацію щодо гарантій допомоги НАТО, яка, за словами канцлера, грає на руку Росії.

«Ніхто не може гратися з безпекою Європи або торгувати нею», - застеріг Шольц.

Він запевнив, що Німеччина готова захищати кожен сантиметр НАТО. На його переконання, Альянс є «дуже функціональним, дієвим», а трансатлантичне партнерство – дуже добрим.

Коментуючи нещодавні заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа, канцлер висловив переконання, що НАТО ще довго буде базисом спільної безпеки. За його словами, це проєкт демократичних країн, розрахований на десятиліття.