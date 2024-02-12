Войти | Зарегистрироваться
20:30

вторник,
13 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Шольц: ФРН та Республіка Польща є одними з тих країн, які підтримують Україну

13.02.2024 / 10:12
У межах Веймарського трикутника буде мобілізовано подальшу підтримку України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Співпраця Німеччини, Франції та Польщі є доброю для Європи...Тому ми винесемо з цього формату все, що можемо. Ведеться дискусія щодо того, які зобов'язання ми можемо взяти разом, щоби мобілізувати необхідну підтримку України", - заявив Шольц.

Глава німецького уряду також підкреслив, що ФРН та Республіка Польща є одними з тих країн, які підтримують Україну найбільше – політично, фінансово та військовими засобами. "І в майбутньому ми хочемо співпрацювати ще тісніше, а саме з огляду на відбудову та необхідні реформи в Україні", - сказав він.

З огляду на загрозу, яку становить війна Росії проти України та російський імперіалізм, канцлер наголосив на важливості спільних зусиль для забезпечення безпеки на просторі НАТО.

Водночас він назвав безвідповідальною та небезпечною будь-яку релятивізацію щодо гарантій допомоги НАТО, яка, за словами канцлера, грає на руку Росії.

«Ніхто не може гратися з безпекою Європи або торгувати нею», - застеріг Шольц.

Він запевнив, що Німеччина готова захищати кожен сантиметр НАТО. На його переконання, Альянс є «дуже функціональним, дієвим», а трансатлантичне партнерство – дуже добрим.

Коментуючи нещодавні заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа, канцлер висловив переконання, що НАТО ще довго буде базисом спільної безпеки. За його словами, це проєкт демократичних країн, розрахований на десятиліття.

Туск, Шольц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 февраля
12 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.