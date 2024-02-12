Войти | Зарегистрироваться
23:44

среда,
14 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ЦПД: За організацією протестів на кордоні України та Польщі стоїть власник логістичної компанії

13.02.2024 / 12:16
За організацією протестів на кордоні України та Польщі, де мітингарі висипали українське зерно на землю, стоїть власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація" Рафал Маклер.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

У ЦПД зазначили, що Рафал Маклер є лідером люблінського осередку партії "Конфедерація", що виступає за вихід Польщі з Євросоюзу та агітує за покращення стосунків з рф. Також ця політсила критикує розміщення в країні військ НАТО. Маклер невдао балотувався до Сейму у 2019 році, та сама партія не має широкої підтримки поляків.

"Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам рф, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - наголосили у Центрі.

ЦПД, Маклер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.