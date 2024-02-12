ЦПД: За організацією протестів на кордоні України та Польщі стоїть власник логістичної компанії

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

У ЦПД зазначили, що Рафал Маклер є лідером люблінського осередку партії "Конфедерація", що виступає за вихід Польщі з Євросоюзу та агітує за покращення стосунків з рф. Також ця політсила критикує розміщення в країні військ НАТО. Маклер невдао балотувався до Сейму у 2019 році, та сама партія не має широкої підтримки поляків.

"Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам рф, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - наголосили у Центрі.