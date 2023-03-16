Кулеба: росія ніколи юридично не отримувала статусу постійного члена Радбеза ООН і має бути вигнана

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в авторській колонці для американського видання The Hill, повідомляє прес-служба міністерства.

"Чи можна зберегти мир, що ґрунтується на правилах, якщо країна, що володіє статусом постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (тобто однієї з п'яти країн, які повинні його захищати), нахабно і демонстративно його розтоптала? росія вторглася в сусідню країну, намагається анексувати її територію, систематично обстрілює житлові квартали, знищує цілі міста й села, ґвалтує, грабує, чинить геноцид і уособлює, мабуть, найбільшу у сучасній історії кампанію примусового переміщення дітей. росія не просто порушила мир – вона розірвала його на шматки", – написав Кулеба у The Hill.

Кулеба зазначив, що у 1945 році ООН була створена задля захисту загальних правил і верховенства права.

"Війна росії проти України вивела правду на поверхню: один із цих суддів – шахрай. Замість того щоб захищати міжнародний мир, росія кидає виклик самому його існуванню. Замість того щоб бути захисницею, вона здійснює агресію. Замість того щоб бути панацеєю, вона стала хворобою", – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав і про напад рф на Грузію у 2008 році, погрози Молдові, анексію українського Криму у 2014 році, втручання у внутрішню політику США, використання енергії та інформації як зброї, насадження своїм громадянам ідеології мілітаризму та імперіалізму, систематичне використання допінгу у міжнародному спорті, дестабілізацію та експлуатацію країн Африки найманцями "вагнера" – тобто про те, чим росія займається.

Він вказав, що розпочата росією війна проти України має закінчитися не тільки поразкою режиму путіна, а й фундаментальним переосмисленням глобальної системи безпеки, а також реформою міжнародних інститутів, покликаних підтримувати мир.

"росія ніколи юридично не отримувала статусу постійного члена Ради безпеки ООН і має бути вигнана з цього шанованого органу. Інакше злочинець у кріслі судді буде продовжувати ставити під сумнів легітимність усієї системи ООН", – підсумував Кулеба.