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Украина сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН

03.12.2020 / 10:54
Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - сказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" 2 декабря.

По словам главы МИД, благодаря принципиальной позиции украинских партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции как участникам Нормандского формата, за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины", - подчеркнул Кулеба.

Ранее СМИ сообщили о том, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступят на заседании Совета безопасности ООН 2 декабря, использовав формат Арриa.

Как сообщается на сайте Совета Безопасности ООН, "заседания по формуле Арриа" носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что то сообщить. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).

Источник

ООН, РФ, Кулеба
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