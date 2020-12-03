Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства 2 декабря.

"На заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича от должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".

Гусев занимает должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года.

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