Кабмин решил, каким будет карантин в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря

Прямая речь: "И в выходные и в будни будут действовать карантинные ограничения оранжевой зоны на территории всей страны".

Шмыгаль напомнил, что с середины ноября была введена альтернативная модель локдауна - карантин выходного дня. Премьер поблагодарил всех, кто придерживался рекомендаций правительства. Относительно его положительных последствий Шмыгаль сказал, что на конец ноября за предыдущую неделю было на 6000 случаев заболевания меньше прогнозируемого.

Усиленные меры, мол, несколько стабилизировали и ситуацию в больницах: наблюдается выравнивание процента занятости коек.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Премьер сообщил, что власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских голов и руководителей областных государственных администраций.

По словам Шмыгаля, почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов.

Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Напомним: антирекорд выявленных случаев в Украине был зафиксирован 28 ноября - 16 294. Затем наблюдалось снижение количества инфицированных. За сутки 1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13 882 человека против 13 141 нового случая.

По количеству новых случаев коронавируса Украина уже вторые сутки сохраняет 4-е место среди стран Европы и остается 10-й в мире. По количеству летальных случаев в сутки Украины держит 8 позицию, в мире - 13.

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня.

Руководитель Минздрава констатировал, что ожидаемого результата он не дал из-за нарушения ограничений украинцами, поэтому продолжать его не планируют.

В то же время во властных коридорах обсуждают варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года.

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