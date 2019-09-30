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Мониторинговая миссия ООН призывает РФ отменить запрет Меджлиса

30.09.2019 / 14:52
Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает Россию выполнить постановление суда ООН и отменить решение о запрете Меджлиса, которое 3 года назад принял Верховный Суд РФ.

Об этом заявляет Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook

Дословно: "3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор.

Ситуация продолжается, несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса".

Источник 

ООН, Меджлис, РФ
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