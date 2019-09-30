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В Ровенской области митрополит Анатолий сообщил представителям ОБСЕ о нарушении прав верующих УПЦ

30.09.2019 / 14:55
В Ровенской области митрополит Анатолий сообщил представителям ОБСЕ о нарушении прав верующих УПЦ
Митрополит Анатолий с духовенством епархии на встрече с представителями ОБСЕ Источник: Центр информации УПЦ
Владыка проинформировал о захвате сторонниками ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви

На Ровенщине митрополит Полесский и Сарненский Анатолий и представители духовенства рассказали представителям ОБСЕ о нарушении прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине представляли п. Юрие Гросу (Молдова), п. Ритас Лотчерис (Канада) и Артур Плесак (переводчик)

Члены мониторинговой миссии ОБСЕ ознакомились с жизнью приходов и священнослужителей. Митрополит Анатолий рассказал о притеснениях руководителями областной государственной администрации и райгосадминистраций верующих Украинской Православной Церкви.

Владыка проинформировал о захвате сторонниками ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви. В организации захватов участвовали главы Дубровицкой, Березнивской, Рокитновской райгосадминистраций, которые лично принимали участие в незаконном проведены собрания и фальсификации документов по перерегистрации церковных общин в ПЦУ.

Митрополит Анатолий предоставил юридические документы представителям ОБСЕ, которые удостоверяют право собственности церковных общин на храмы, церковные здания, государственные акты церковных общин на землю. Владыка предоставил протоколы собраний церковных общин с подписями верующих о желании оставаться в лоне Украинской Православной Церкви.

Члены мониторинговой миссии ОБСЕ заверили митрополита Анатолия, что донесут эту информацию до других членов ОБСЕ, которую представляют более 50 стран мира, для того, чтобы прекратить нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ, Сарненская епархия
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