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70% українців вважають, що потрібно критикувати владу під час війни, - опитування

03.11.2023 / 16:25
70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади навіть під час війни, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25% опитаних.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Серед українців безумовним є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар (зокрема, тому 81% українців виступають проти проведення виборів зараз). Проте відкритим є питання, наскільки допустимою взагалі є критики влади в умовах воєнного часу – чи може мати місце конструктивна критики, чи взагалі всі суперечки сприймаються як ослаблення країни? У травні 2022 року і повторно зараз, у жовтні 2023 року, КМІС поставив щодо цього запитання", - зауважують соціологи.

Так, у травні 2022 року (на початку вторгнення) більшість українців віддавали перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влада, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%.

При цьому за критику влади виступають мешканці всіх регіонів України, зауважили соціологи.

"Вочевидь, найбільшим фактором таких змін настроїв, коли 70% уже вважають доцільною критику, є питання корупції і українці не хочуть замовчувати її. Разом з цим,  59% все-таки бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією, і важливо, щоб населення дійсно бачило результати і вірило в ефективну боротьбу. Пріоритетом лишається Перемога. Відповідно, це запитання відображає більшою мірою доцільність саме конструктивної критики можливих хибних дій влади. Українці хочуть конструктивних пропозицій, які би виправляли наявні хиби і які би наближали Україну до Перемоги", - коментують у КМІС.

Зауважимо, як свідчать дані опитування КМІС, у період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, знизився з 68% до 60%.

Також соціологи виявили зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

опитування, КМІС
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