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Залужний: Крим залишається вразливим місцем російського диктатора

03.11.2023 / 17:27
Україна вже била по території тимчасово анексованого Криму з допомогою ракет ATACMS.

Вперше це сталося 30 жовтня, коли було знищено стратегічно важливий об'єкт ППО ворога в Оленівці на мисі Тарханкут, того ж дня прозвучали вибухи й у Севастополі. Про це у колонці для The Economist написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний наголосив, що півострів залишається вразливим місцем російського диктатора володимира путіна.

"Це стрижень його проєкту відновлення імперії, і його легітимність ґрунтується на поверненні його до росії", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний наголосив, що росіяни повинні усвідомлювати, що війна триває і в Криму, адже півострів теж є частиною нашої країни.

Залужний
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