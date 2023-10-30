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Кулеба: Розширення – це єдиний шлях до створення сильного та ініціативного ЄС

03.11.2023 / 13:19
Розширення – це єдиний шлях до створення сильного та ініціативного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

«Ми одна європейська сім’я націй. Розширення – це єдиний шлях до створення сильного, ініціативного та єдиного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику ЄС. Ми також додамо вартості спільному ринку, що призведе до зміцнення безпеки та процвітання для всіх європейців», - написав Кулеба в Х (Twitter).

Також він висловив вдячність міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок за проведення сьогоднішньої своєчасної та важливої Берлінської конференції.

Кулеба
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