За допомогою "Дії" можна вивчити англійську безкоштовно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

В "Дії" повідомили, що зручна платформа для вивчення іноземних мов стала частиною національної програми Future Perfect, метою якої є - офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, а також відкрити кожному українцю нові можливості для професії та особистого розвитку й допомогти конкурувати на світовому ринку та отримувати високу зарплату.

Платформа Promova - це:

індивідуальна освітня траєкторія;

рейтинг топ-10 та представлення в Popular Apps to Try в AppStore;

вивчення англійської мови одразу англійською;

тренування вимови;

серіали, фільми та література;

частина найбільшої в Україні екосистеми продуктових ІТ-компаній Genesis.

Як розпочати безкоштовне навчання

Для початку завантажити застосунок, або ж перейти на сайт Promova. Після цього необхідно пройти реєстрацію та натиснути "Free for Ukraine", після чого ви будете автоматично перенаправлені на сайт для перевірки Дія.Підписом.

Відразу після цього ви отримаєте безоплатний преміумдоступ на 3 роки.