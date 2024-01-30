Найгірше в Україні ставляться до жителів росії та білорусі, - опитування

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що соціологи провели дослідження за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти відповідали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Як зауважують соціологи, після початку великомасштабної війни з 2021 до 2022 рівень ксенофобії дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів, а за останній рік з жовтня 2022 до жовтня 2023 дещо знизився через покращення ставлення до союзників (канадців, американців, німців і французів).

За даними КМІС, найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і росйсько-мовні українці (індекс практично однаковий - 2,93 і 2.95), відповідно, більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові – 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 д 3,39, різниця статистичо незначуща).

Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителей України (4.96), білорусів – жителей білорусі (5.30).

Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі росії (6.38). Переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

Як підкреслюють соціологи, до 2013 року, 90% населення України позитивно ставилися до росії і ще більший відсоток – до росіян, вони займали друге місце в ієрархії за шкалою Богардуса після самих українців.

"У 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Зазначимо, що воно було найкращим протягом всього періоду спостережень, більше 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення лютого 2022. Зараз ставлення до росіян найгірше серед всіх етнічних груп", - підкреслили у КМІС.