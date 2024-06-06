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Financial Times: У планах США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, на $50 мільярдів

06.06.2024 / 10:12
США готові надати Україні кредит на $50 мільярдів, який буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо ЄС продовжить санкції проти москви на невизначений термін.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, підготовлений до онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у середу, передає Укрінформ.

Зазначається, що для цього Вашингтону необхідно, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни в Україні. Це потрібно, аби США не залишилися єдиними відповідальними за виплати за кредитами, наданими Україні.

Однак, як наголошує видання, будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення лідерів всіх країн-членів блоку, зокрема премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який захищає своє право вето щодо санкцій.

Основний варіант, який розглядається, — це план США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, що приблизно рівна очікуваним надприбуткам від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, які зберігаються на Заході. За словами дипломатів, ця сума може сягати $50 мільярдів.

США наполягають на досягненні угоди перед самітом G7, що проходитиме в Італії 13-15 червня. Водночас точні деталі позики, зокрема термін погашення, процентна ставка та чи буде позика надана безпосередньо або через посередника, наприклад, через Світовий банк, ще не визначили.

Як пише FT, США можуть видати такий кредит, тільки якщо Євросоюз виділить на його погашення прибуток від російських активів, що зберігаються у країнах ЄС, а самі ці активи залишаться замороженими, «доки росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні».

Видання наголошує, що таке рішення має вирішальне значення, адже більша частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Ці активи приносять приблизно €3 мільярди прибутку на рік. Якщо прибутку не вистачить для необхідних виплат або якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про продовження санкцій, відповідальність потенційно ляже на США. Через це уряди деяких країн ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків надання такого кредиту.

Крім того, розглядається варіант, який передбачає, що ЄС разом з країнами G7 фактично надасть Україні двосторонні кредити, забезпечені прибутками від російських активів, заморожених у їхніх власних юрисдикціях.

США, кредит, Україна
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