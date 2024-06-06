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Кабмін звільнив від сплати імпортного мита деяки товари для виробництва спецтранспорту

05.06.2024 / 16:25
Уряд України дозволив українським компаніям ввозити на територію країни певні товари та деталі для того, щоб використовувати їх у виробництві спеціалізованого транспорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

При цьому ці товари звільняються від сплати імпортного мита. Це рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 4 червня 2024 року.

Такий спеціалізований транспорт виготовлятиметься на українських заводах для використання силовими структурами та спецслужбами України - поліцією, медиками, рятувальниками ДСНС, правоохоронцями, військовими.

Крім того, частина виробленого спецтранспорту може експортуватися і продаватися в країни Європейського Союзу.

"Підтримка українського виробника, зокрема через спрощення імпорту товарів для подальшої переробки і виготовлення продукції з доданою вартістю, є пріоритетом уряду. Адже додана вартість з можливістю подальшого експорту такої продукції на ринки ЄС – це умова зміцнення національної економіки," – зазначив заступник Міністра економіки України, Торговий представник України Тарас Качка.

Повідомляється, що уряд виключив з Переліків транспортні засоби товарних позицій 8703 (автомобілі легкові та інші, призначені головним чином для перевезення людей), 8704 (моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажів) та кузови для моторних транспортних засобів.

Зазначено, що це рішення сприятиме збільшенню обсягів виробництва транспортних засобів на існуючих потужностях українських підприємств, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць.

Відомство додає, що цей крок є частиною політики "Зроблено в Україні", яку Уряд реалізує спільно з бізнесом та міжнародними партнерами, з метою розвитку промисловості та підвищення обороноздатності країни.

мито, спецйтранспорт
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