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Рада схвалила у першому читанні підвищення ставок акцизного податку на пальне

05.06.2024 / 15:23
Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Повідомляється, що депутати підтримали не урядовий, а альтернативний законопроєкт №11256-2 з нижчими акцизами на скраплений автомобільний газ (LPG).

За законопроєкт проголосували 227 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів має бути розтягнуте в часі на п'ять років й становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня залежно від типу пального.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю - 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива - 162 євро.

Железняк
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