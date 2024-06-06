Шмигаль: Заощадження електроенергії буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки

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Чехія: Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови
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ЄК: Ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо підтримки енергетичної інфраструктурі
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Шмигаль: Матриця реформ – це величезний план змін, який систематизує усі реформи та рекомендації партнерів
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Джонсон: Двозначність НАТО щодо України стала одним із факторів, які спонукали путіна до вторгнення
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Німеччина: Україні необхідно дозволити запобігати атакам з боку росії для кращого захисту життів мирного населення
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Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera27.05.2024 / 13:44Кредитна історія - це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.Последние новости рубрики
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15:23
Опендатабот: 58 українських компаній, які належали колаборантам та росіянам перейшли у власність держави
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10:12
Financial Times: У планах США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, на $50 мільярдів
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16:25
Кабмін звільнив від сплати імпортного мита деяки товари для виробництва спецтранспорту
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15:23
Рада схвалила у першому читанні підвищення ставок акцизного податку на пальне
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Через мобілізацію та обстріли український бізнес погіршив оцінки ділової активності
- 15:23
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Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
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Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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