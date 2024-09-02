Литва мобілізувала 5,5 тисячі цивільних осіб

Ці добровольці зареєструвалися в комендатурах або спеціальних офісах комендантів, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

Найбільше добровольців зголосилося у Вільнюському регіоні — понад дві з половиною тисячі осіб.

«Я хочу бути корисним», - розповів Польському радіо один із добровольців Томаш Божероцький, історик з Вільнюського університету. Він підкреслив, що прагнув здобути конкретні навички.

«Комендатура - це не лише підготовка до партизанської війни у разі можливої окупації, а й добровільна участь в іншій сфері суспільного життя. Це може бути логістика чи психологія. Не всі з нас створені для того, щоб бути солдатами», - сказав Божероцький.

Зазначається, що під час війни завданням комендатур буде, серед іншого, боротьба з диверсійними групами, захист об'єктів критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та нагляд за процесом евакуації.

У вересні литовські добровольці пройдуть відбір, а потім - спеціалізовані тренінги, перші з яких заплановані вже на жовтень.