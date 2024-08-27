Венесуела екстрадировала до рф колумбійців, які воювали за Україну

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців було затримано в столиці Венесуели, Каракасі, і екстрадовано до росії. Сестра одного із затриманих повідомила El Tiempo, що колумбійці привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Олександр Арте та Хосе Арон Медіна, як повідомляється, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та подальше висилання колумбійців у Каракасі, якщо воно справді мало місце, стало першим відомим випадком екстрадиції до країни-агресорки громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

фсб також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. Спецслужба повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років. фсб при цьому не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.

З початку повномасштабного військового конфлікту в Україні росія активно вербує іноземних найманців. Відомі випадки вербування громадян Куби, Індії, Сирії та інших країн. Найманцям пропонують високу оплату та прискорене отримання російського громадянства.