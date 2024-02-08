Войти | Зарегистрироваться
04:32

пятница,
09 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Кулеба: Попри те, що в Україні снарядний дефіцит, рф не здобуває жодних перемог на фронті

08.02.2024 / 13:19
Попри те, що Україна постійно відчуває снарядний дефіцит та те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, рф не здобуває жодних перемог на фронті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН.

"Хоча ми постійно відчуваємо цей снарядний дефіцит, але попри це, попри те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, вона не здобуває жодних перемог на фронті. Що це означає? Там де немає артилерійського снаряду, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною у нас зброєю", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів Україні вдається стримувати росію.

"Десь дрон, десь автомат, десь міномет, але ми завжди десь шукаємо альтернативу. Саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів нам вдається стримувати росію, попри те, що страждаємо від снарядного дефіциту", - заявив міністр.

Кулеба, Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 февраля
7 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.